Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'da çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli kaçarken yakalandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir site içerisinde yaşanan olayda Ö.M.A. ile M.G. ve Y.D. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.M.A. isimli şahıs sırtından vurularak ağır yaralanırken 2 şüpheli ise olay yerinde kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye atan polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu bir marketin içerisinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının ise hayati riskinin olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kaçarken bir aracın altına attığı tabancada ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, olayın yaşandığı site içerisinde de olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.