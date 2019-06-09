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Silahlı saldırıda ölen polis ve annesi defnedildi

Malatya’da çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden polis memuru Bekir Aybar ve annesi Fatma Aybar’ın cenazesi toprağa verildi.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden polis memuru Bekir Aybar ve annesi Fatma Aybar'ın cenazesi toprağa verildi.


Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden polis memuru Bekir Aybar ve annesi Fatma Aybar için cenaze merasimi düzenlendi.


Anne ve polis oğlunun cenazesi şehir mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, hayatını kaybeden Bekir ve Fatma Aybar'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletip başsağlığı diledi.

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