Silahlı saldırının ardından kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya'da silahla bir kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheli kazaya neden oldu. Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası pompalı tüfekle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şire Pazarı-Üstad Sokak'ta bulunan bir kayısı işletmesine ait 44 PP 310 plakalı Ford marka araçla ürün getiren S.K., park halindeki aracından ürünleri indirmeye hazırlanırken, bölgeye araçla gelen husumetlileri olduğu ileri sürülen H.G. ile T.S.'nin saldırısına uğradı. H.G., S.K.'ya pompalı tüfekle ateş açarken, T.S. ise sopa ile aracın camlarını kırdı. S.K. sağ baldır kısmından yaralanırken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler kazaya neden oldu.

Şüphelilerin çevre yolu üzerinde aniden yola çıkan aracına çarpmamak için manevra yapan 44 H 0092 plakalı özel halk otobüsünün şoförü K.Y., aynı istikamette seyir halinde olan M.A.E. idaresindeki Tofaş marka 44 ER 767 plakalı otomobile çarparak aracı alt geçit korkuluklarına sıkıştırdı. Otomobilde yolcu olarak bulunan M.B.'nin yaralandığı olayda şüpheliler kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bölgede inceleme yapan ekipler 2 boş, 1 dolu tüfek kartuşu ile bir sopa buldu. Olayın şüphelilerin yakalamak için çalışma başlatan ekipler kısa süre sonra şüphelileri olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.