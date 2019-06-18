İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Malatya’da AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'da AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Kale ilçesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz'e kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Akdeniz ile birlikte arkadaşı S. Y. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga da A.K. (36) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı.


İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.