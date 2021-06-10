Anadolu Efes'in 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi. Simon, “Resmi bir Malatyalı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a fahri hemşehrilik beratı verilmesine yönelik gündem maddesini görüşerek kabul etmişti. Anadolu Efes'in Avrupa'da gösterdiği başarıda büyük pay sahibi olan ve 44 numaralı formayı terleten Simon, hemşehrilik beraatını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan aldı.

Simn'un 'Malatya' kelimesini kurmaya çalıştığı anlarsa gülümsetti.

"Mimon Malatyalıların gönlünde taht kurdu"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Andolu Efes takımında 44 numaralı formayı giren Simon'un Malatyalıların gönlünde taht kurduğunu belirterek, “Anadolu Efes'in değerli sporcusu, değerli hemşehrimiz Simon'u memleketinde görmekten büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Simon, Malatyalı sporseverlerin ve Malatyalı hemşehrilerimizin gönlünde taht kurdu. Malatya 44'e vurgundur. 44 numaralı formayı görünce ve Simon da 44'ü tercih edince Malatyalıların artık medarı iftarı durumuna gelmiştir. Malatya sevgisinin nasıl oluştuğunu bilemiyorum ama tarihi bilgime baktığımda özellikle Hırvatistan'da zulme uğrayan Hırvatların Osmanlı Devleti döneminde Anadolu'ya ve Malatya'ya getirildiğini biliyorum” dedi.

"Büyük mutluluk duyuyorum"

Anadolu Efes takımının başarılı oyuncusu Krunoslav Simon, Malatya'ya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Ben başkanımıza beni buraya davet ettiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız dışında bugün burada geçirdiğim güzel günde bana eşlik eden tüm insanlara da teşekkür etmek istiyorum. Ben buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum, çünkü Türkiye'ye geldiğim günden beri Malatyalı hemşehrilerimden çok büyük destek gördüm. Bugün buraya gelerek, resmi bir Malatyalı olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Geçirdiğim bu gün için söyleyecek daha fazla bir şey yok. Bu gün için teşekkür ediyorum, umut ediyorum ki gelecekte de Malatya'yı ziyaret edeceğim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Simon'a çeşitli hediyeler taktim etti. Simon ise Başkan Gürkan'a Anadolu Efes takımının formasını hediye etti.