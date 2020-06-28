İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Milletvekili Kahtalı yetişti

YKS’ye geç kalan iki öğrenciyi yolda gören AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kendi sürdüğü aracı ile öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdi.

YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi yolda gören AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kendi sürdüğü aracı ile öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu için öğrenciler sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara giderken, Battalgazi ilçesi yolunda iki öğrenciyi otobüs beklerken gören AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, öğrencilerin sınava geç kaldığını öğrencince hemen kendi kullandığı aracıyla 2 öğrenciyi de alarak TOKİ'deki okula yetiştirdi.


Bu olaya şahit olan bir vatandaş ise sosyal medyadan ‘Bugün çok güzel bir olay ile karşılaştım. Sabah sınava geç kalmış iki öğrenciyi Battalgazi yolundan alıp TOKİ'ye okula kendi sürdüğü araç ile yetiştiren vekilimiz Hakan Kahtalı'ya sonsuz teşekkürler. İyi insanlar iyi ki var' diyerek paylaşımda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.