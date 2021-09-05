Sınavda yanlış okula giden öğrenciyi müdür makam aracıyla sınava yetiştirdi

Malatya'da, bursluluk sınavına girmek için yanlış okula giden öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay yardım ederek, makam aracı ile sınava yetiştirdi.

Öğrenci Yağmur Dursun, bursluluk sınavı için yanlışlıkla Vali Galip Demirel Ortaokuluna gitti. Öğrenci Yağmur Dursun, sınava gireceği okulun Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi olduğunu öğrenerek paniğe kapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, öğrencinin durumunu öğrenince hemen makam aracıyla öğrenci Dursun'u alarak sınava gireceği Tevfik İleri İmam Hatip Lisesine götürerek sınavda başarılar diledi.