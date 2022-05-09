Sınavı kazanan öğrenciye ''Bosna'' ödülü

Malatya'da Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenci Bahar Kaplan, sınavı kazanınca ödül olarak Bosna turuna dahil edildi.

Bosna gezisi öncesi öğrenci Bahar Kaplan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret etti. Bahar Kaplan'ı yolcu eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, medeniyete yön veren ecdadın doğruluk yönünü simgeleyen pusula hediye ederek, başarılar diledi. Kayhan yaptığı açıklamada, gezi programı hakkında bilgi aktardı. Kayhan, “Cihan Devleti Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan ve birçok ecdat hatırasını barındıran, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası olan Bosna Hersek'in tarihini, kültürel, milli ve manevi değerlerini ve mekânlarını, doğal güzelliklerini öğrencilerin görmeleri adına sınavlı bir tur programı düzenlendi. Ata yadigârı gönüldaşlarımız ile bir araya gelerek ortak tarih bilincini geliştirmeleri amacıyla 11-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında 81 il ve KKTC'den Kitap Atölyesi Sınavında dereceye giren öğrencilerin katılacağı geziye ilimizden Battalgazi Kız öğrenci yurdunda kalan Bahar Kaplan isimli öğrencimiz sınavda başarılı olup dereceye girerek Bosna Hersek gezisine katılmaya hak kazanmıştır. Kendisine hayırlı yollar ve iyi geziler diliyoruz” ifadelerini kullandı.