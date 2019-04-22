Sinema oyuncusu Şilan Makal, öğrencilerle buluştu

Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında oyuncu Şilan Makal İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen söyleşiye katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan ünlü oyuncu Şilan Makal, tarih bölümü mezunu olduğunu belirterek hayalinin akademisyen olmak olduğunu dile getirdi. Makal “Kader mi kısmet mi bilmiyorum ama kendimi dizide buldum. Oyunculuğun tadına vardığım için bırakmaya çok niyetim yok. Bu meslek dünyanın en güzel mesleği, çok zevk alarak yapıyorum. Önemli olan her şeyi severek yapmaktır. Gerçekten yaptığımız işten zevk almamız lazım.” dedi.

Set çalışanlarıyla kurduğu iletişimden bahseden Makal “İnsanların olduğu her yerde maalesef bir dedikodu bir rekabet oluyor. Bunlar, set ortamında da çok sıklıkla görebileceğimiz şeyler. Mümkün olduğunca içlerindeydim ama izoleydim. Onlarla aktiviteler yapıyordum ama zamanımın çoğunu odamda film izleyerek geçiriyordum. Her şeyimi anlatmıyor ve paylaşmıyordum böyle yapmak çok işe yarıyor. Çünkü sonunda şöyle bir şey oluyor. Çok fazla samimi ve iyi olan kişilerin araları bozuluyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için uzak duruyorum. Setteki huzur çok önemli bu nedenle gerçekten ekrana yansıyor o enerji ve reytinglerde de görülüyor.” İfadelerine yer verdi.

Sektör göz önünde olduğu için iyi ya da kötü olan her şeyin göz önüne çıktığını dile getiren Makal, şöyle konuştu:

“Siz öğrenciler nasıl okulda karşılaştığınız sorunlarla başa çıkıyorsanız biz de sektörde karşılaştığımız sorunlarla başa çıkıyoruz. Tabi ekstra daha dikkatli olmamız gereken durumlar oluyor. Söylediklerimizle yaptıklarımızın örtüşmesi gerekiyor. Sakın oyunculuğu dış görünüşle birleştirmeyin. Kilo, boy, yüz işi değil oyunculuk, oyunculuk cast işidir. Zaten oyuncuğu yöneten ve yönlendiren yönetmendir. Mesela ben bazı castlara uymuyorum. Diyelim ki komik ve kilolu bir oyuncu lazım ama beni komiğe oturtmuyorlar. Dış görünüşüme bakıp ‘sen güldüremezsin, komik olamazsın' diyorlar ama belki yapacağım. Ayrıca beni başrole koymazlar da çünkü onun da kalıpları var. Mesele kesinlikle başrol değil. Ağırlığı olan beni eğitebilecek güzel karakterler canlandırmak istiyorum.”

Programın sonunda Şilan Makal'a Sinema Topluluğu (SİNETOP) tarafından plaket takdim edildi.