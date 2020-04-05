Sinyalizasyonda ‘Evde Kal' yazısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsün giderek yayıldığı günümüzde evde kalmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak için sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışık yandığı zaman ‘Evde Kal' yazısı ile sürücü ve yayaların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların temizlik araçlarına ulaşımını kolaylaştırmak için çeşmelere sıvı sabunluk monte ederek vatandaşların hijyen kurallarına uymaları amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtımı yaparken vatandaşların ateşleri de ölçülüyor.

Vatandaşların alınan tedbirlere uymaları noktasında bilgiler veren ekipler dağıtılan malzemelerin kullanılması ve ayrıca sosyal mesafe kuralına vatandaşların uymaları gerektiği hatırlatıldı. Atabey Feribot İskelesinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.

Atabey Feribot İskelesinde de gerekli tedbirler alındı

Malatya ile Elazığ ili Baskil ilçesi arasında yoğun olarak kullanılan Atabey Feribot İskelesinde de Büyükşehir Belediyesi gerekli tedbirleri alarak yolcuların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyor. Seyahat izin belgesi alan vatandaşlara feribota binmeden önce, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.