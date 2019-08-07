Sırbistan'a giden uçağın Malatyalı pilotundan alkış alan anons

Yeni Malatyaspor'u Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a götüren Türk Hava Yolları'na ait uçağın Malatyalı pilotu Ömer Korkmaz'ın kalkış esnasında yaptığı anons, sarı-kırmızılı takıma duygusal anlar yaşattı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı için Belgrad'a giden sarı-kırmızılıları taşıyan uçak havadayken, pilottan gelen anons büyük alkış aldı. Malatya Doğanşehir doğumlu olduğu öğrenilen Ömer Korkmaz isimli pilot, Yeni Malatyaspor marşı eşliğinde yaptığı anonsla başarı dileklerinde bulundu.

Pilot Korkmaz, “Partizan maçında takımımıza başarılar diliyorum. Bir Malatyalı, Doğanşehirli olarak yürekten destekliyor ve turu geçeceğine inanıyorum” anonsunu yapınca uçakta bir anda alkış sesleri yükseldi.

Pilot Korkmaz daha sonra hemşehrisi olan Yeni Malatyaspor Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.