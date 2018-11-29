Siste kaybolan kadın 7 saat sonra bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden 80 yaşındaki kadın, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışması ile bulundu.

Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde koyunlarını otlatan 80 yaşındaki Hüsne Şahin geç saate kadar eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatırken, AFAD ekipleri de olay yerine gelerek arama başlattı. Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ve köy halkının da katıldığı arama çalışmalarında yaşlı kadın 7 saatlik arama sonrası gece saatlerinde köye 10 kilometre uzaklıktaki Kızıl Mağara Mahallesi'nde bulundu.

Yoğun sis nedeniyle yolu şaşırdığı öğrenilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.