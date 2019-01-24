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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 14 gözaltı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde tarihi sit alanında kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarihi sit alanında kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada Yazıhan ilçesine bağlı Alican Mahallesi'nde bulunan 1. derece sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve incelemede kazı alanından kaçmaya çalışan 1 adet kepçe ile olayla ilgisi bulunan 1 adet otomobilin durdurulduğu ve içerisinde bulunan 14 şüphelinin suçüstü yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden ikisinin kamu görevlisi olduğu belirtilirken, otomobilde yapılan aramada 1 adet metal arama detektörü, kazı alanında ise 1 adet balyoz ve 1 adet demir levye ele geçirildi.


Sit alanında yapılan kontrolde 20 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde kazı yapıldığı tespit edilirken gözaltına alınan 14 şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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