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Site bahçesine çıkan çocukları polis evlerine gönderdi

Malatya’da site bahçesinde oynayan çocuklar sosyal mesafeye uymayınca, polis tarafından evlerine gönderildi.

Malatya'da site bahçesinde oynayan çocuklar sosyal mesafeye uymayınca, polis tarafından evlerine gönderildi.


İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı Malatya'da da sürüyor. Pazar günü saat 24,00'de sona erecek olan sokağa çıkma yasağı konusunda güvenlik güçleri sıkı tedbir aldı.


Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanınca, buna uymayanlara ise ceza kesiliyor.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde bir sete bahçesinde oynayan çocuklar polis tarafından ikaz edildi. Site bahçesinde oynayan çocuklar sosyal mesafeye uymayınca, polis ekibi tarafından araç ile anons yapılarak çocuklar evlerine gönderildi.

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