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Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı


Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.

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