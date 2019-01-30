Siyasilerden Hıncal Uluç'a tepki

Gazeteci Hıncal Uluç'un bir spor programında E.Yeni Malatyaspor Kulübü ve takım kaptanı Adem Büyük hakkında sarf ettiği sözlere tepki çığ gibi büyüdü. Malatyalı siyasetçiler olayı kınarken, STK temsilcileri ise Uluç'un acilen özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sosyal medya hesabından Uluç'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinde Hıncal Uluç'a tepki gösteren Tüfenkci, "Dün yayınlanan programın yorumcularından Hıncal Uluç'u Yeni Malatyasporumuza ve takım kaptanı Adem Büyük'e karşı söylediği çirkin sözlerden dolayı kınıyorum. Eleştiri herkesin doğal hakkıdır. Ancak hareket etmek ve iftira atmak kimsenin hakkı da haddi de değildir" ifadelerine yer verdi.

“Bir Malatyalı olarak bu ifadeleri kabul etmemiz asla mümkün değildir”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Uluç'a sosyal medya hesabından, “Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla ilk 3 içerisinde kendisine yer bulan takımımız için Hıncal Uluç'un kullandığı ifadeler en hafif ifade ile art niyetli ve maksatlıdır. Bir vekil olmaktan ziyade bir Malatyalı olarak bu ifadeleri kabul etmemiz asla mümkün değildir. Malatyamızın gururu, oynadığı pozitif futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini ve beğenisini kazanmış olan futbol takımımıza karşı eleştiri sınırlarını aşan bu sözde yorumları kabul etmemiz mümkün değildir. Hıncal Uluç, camiamızdan ve bütün Malatyalılardan özür dilemelidir” sözleriyle tepki gösterdi.

“Uluç'u çirkin yorumlarından dolayı kınıyoruz”

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şube Sorumlusu Akif Çelik ise Uluç'a tepkisini, “Futbol evrensel bir oyundur. Herkes eleştiri ve beğeni hakkına sahiptir. Ancak Hıncal Uluç'un Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük ile ilgili sözleri maksadı aşmıştır. Malatyaspor takım kaptanının ahlakını ağzına almak Uluç'un haddine değildir. Aynı programda Malatyaspor'un oyun yapısıyla ilgili yapılan eleştiri de objektiflik ve tarafsızlık ilkelerini zedelemiştir. Bundan dolayı Malatya spor camiasını hedef alan sözleri nedeniyle Hıncal Uluç'u çirkin yorumlarından dolayı kınıyoruz” sözleriyle dile getirdi.

“Seviyesiz eleştirilerini kendisine iade ediyoruz”

E.Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ise Uluç'un eleştiri adı altında 3 milyon Malatyalıya hakaret ettiğini savunarak, “Yeni Malatyasporumuzun Fenerbahçe karşısında sergilediği oyun, lehimize ve aleyhimize verilen hakem kararları ile maç esnasında yaşananlar kamuoyunun malumudur. Tüm bunlar ortadayken, ulusal bir televizyon kanalında takımımız ve kaptanımız ile ilgili hakaret düzeyindeki yorumlar, camiamızı derinden üzmüştür. Futbol dışında her şeyi yorumlama ulemalığını kendinde gören, eleştiriyi hakaret etmek zanneden, Beyoğlu'nda oturup kalkıp Anadolu takımlarına dil uzatmayı marifet sayan Hıncal Uluç'un takım kaptanımız Adem Büyük ve kulübümüz hakkında söylediği tüm sözleri kınıyor, seviyesiz eleştirilerini kendisine iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkanlardan da tepki

Öte yandan kentte büyük tepkiye yol açan Uluç'ın sözlerine her kesimden kınamalar geliyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maç içindeki bir pozisyonu yorumlaması gerekirken Yeni Malatyasporumuzun başarısını hazmedemeyen Hıncal Uluç'u kınıyorum. Hıncal Uluç, öyle olduğunu zannettiğimiz tarafsızlığına kendi elinle halel getirdin. Bu kervan yürür, Hıncal Uluç, hazmedemezseniz de yürür” dedi.

Yine AK Parti Büyükşehir Belediyesi adayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Sportif tarihi, başarıları, şaibesiz geçmişi ile tertemiz bir maziye sahip olan Malatyasporumuza eleştiri sınırlarını aşarak nefret söylemi suçunu işleyen Hıncal Uluç'u özür dilemeye davet ediyorum. Malatyaspor yalnız değildir” açıklamasını yaptı.