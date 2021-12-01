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Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı

Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere, Yeşilyurt ilçesi Mesnevi sokakta meydana gelen olayda, karı koca M. A. İle Z. A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan karı koca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.A. ile Z. A.'nın tedavisine devam edildiği bildirildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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