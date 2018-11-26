Şoförlere Mesleki Gelişim eğitimi verildi

Malatya Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (MOTAŞ), tarafından toplu taşıma şoförlerine ‘Mesleki Gelişim' eğitimi verildi.

Şehir içi toplu taşımasının mesleki eğitimlerini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi amacıyla başlatılan eğitim seferberliği kapsamında MOTAŞ şoförlerine periyodik olarak ‘Mesleki Gelişim' eğitimleri veriliyor. Hizmet sunum kalitesinin arttırılmasını sağlamak amacıyla “Mesleki Gelişim Eğitimi” programları düzenlediklerini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, eğitim yılı ilan ettikleri 2018'de çalışanlarına yönelik verdikleri eğitimlerle ilgili bilgiler paylaştı. Toplu taşıma sürücüsü olarak her tür belgesini almış, iyi yetişmiş, eğitimli ve sabırlı personellerle çalışmanın daha verimli olacağı düşüncesiyle göreve geldikleri 2014 yılından günümüze kadar tüm personeli değişik konularda eğitime tabi tuttuklarını belirten Tamgacı, “Bu kapsamda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Personel eğitimlerini yılın başından itibaren programlayarak önümüze bir hedef koyuyoruz. Yıl boyunca bu hedefi tutturmaya, hatta hedefimizin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz şu güne kadar 2018 yılında hedeflediğimiz eğitim seviyesini aşmış bulunuyoruz. Vardiyalı çalışan personelimize iki vardiya şeklinde düzenlediğimiz eğitim programları uyguluyoruz. Uzman eğitimcilerimiz tarafından verilen eğitimleri; interaktif, yaparak öğrenme modeli ile zenginleştirilmiş eğitim metotları sunarak, güdülenmeyi, kalıcılığı ve verimi arttırıyoruz. İş organizasyonu, sefer öncesi hazırlık, sefer sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler, acil durum planları, toplu taşıma şoförlerine ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyet uygulamaları, iletişimin temel öğeleri, etkin dinleme, iletişim engelleri ve başa çıkma yolları, sorun çözme becerileri, eğitici eğitimi, güvenli ve verimli sürüş teknikleri, teknik eğitim konularında verilen eğitimlerle tam donanımlı sürücüler yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu. Tamgacı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kendi bünyemizdeki eğitimcilerden 20 kişiye ‘Eğitici Eğitimi' vererek eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi adına programlar tertipledik. Verilen eğitimler sonucunda hem kurum bünyesinde hem de talepler doğrultusunda tüm toplu taşım şoförlerine eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirdik. Bu anlamda bölgede ‘eğitici eğitimi' veren tek toplu taşım şirketiyiz. Amacımız bu alandaki boşluğu doldurmak ve kurumsal gelişimi desteklemektir. Zaten tüm çaba, insanların yaşamlarını kolaylaştırıp, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamak değil midir" dedi.

Sıklıkla karşılaşılan yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve yolcudan kuruma ulaşan geri bildirimlerin de eğitim programlarında masaya yatırıldığını aktaran MOTAŞ Genel Müdürü Tamgacı “Bu kapsamda özellikle yolcu güvenliğini sağlamak ve farkındalığı arttırmak için şoförlerin yaşamış oldukları olumsuz örneklerin videolarını izleterek ‘Vaka Analizi yöntemi ile bu tür problemlerin çözümleri üzerine tartışıyor ve alınacak önlemleri belirliyoruz. Öte yandan engelli yolcularımızın ulaşımda yaşamış oldukları olumsuzlukları gidermek ve şoför personellerimizin farkındalığını ve duyarlılığını arttırmak için ‘Drama Yöntemi' ile şoförlere uygulamalar yaptırıyoruz. Bu uygulamada şoförlerimiz için bir parkur oluşturularak gözleri görmeyecek şekilde bağlanan şoförler; önceden belirlenen durak noktasına sesli komutlarla getirilerek araca binmeleri sağlanıyor ve araç ile parkurda tur atılarak görme engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarını uygulamalı olarak yaşamaları sağlanıyor. Yapılan bu çalışmayla şoförlerin engelli vatandaşlarımızın günlük yaşantılarıyla empati kurmaları sağlanıyor” diye konuştu.