Sofular HES projesine vatandaşlardan tepki

Malatya'nın Kuluncak ilçesine kurulmak istenen ‘Sofular Regülatörü ve HES' projesinin yargı kararı ile iptal edildiğini belirten çevre halkı, sonradan hazırlanan ÇED raporunun ise gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Sofular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Malatya'ya gelerek konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ziyaret ederek destek istedi.

Malatya'daki Gazeteciler Cemiyetlerini ziyaret eden dernek üyeleri, burada yaptıkları basın açıklaması ile projenin durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Dernek adına konuşan Güley Körükmez, Sofular Mahallesindeki Tohma Çayı üzerine kurulması planlanan proje ile 4 bin dönümlük sulanabilen tarımsal arazinin yok edileceğini ileri sürerek, Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir' kararı doğrultusunda işletme inşaatının bir kısmının tamamladığını söyledi.

Bölge sakinleri olarak bu kararın iptali istemi ile Malatya İdare Mahkemesine dava açtıklarını kaydeden Körükmez, “Açılan dava sonucunda Malatya İdare Mahkemesi ‘ÇED Gerekli Değildir' kararını Tohma Çayında bulunan su miktarının bölge halkı tarafından sulama amaçlı olarak zirai faaliyette kullanılan kısmı gözetildiğinde mevcut projenin çalışabilmesi için gerekli su miktarını karşılamadığı, regülatörün kurulması durumunda bölgedeki zirai tarımın yok olacağını, bölgedeki aynı zamanda faunanın dönüşümsüz şekilde zarar göreceğini, bölgeye ait endemik sucul canlıların yaşam ortamlarını tehdit edeceği gerekçeleri ile iptal etmiştir. Malatya İdare Mahkemesi tarafından verilen bu karar idarenin ve şirketin temiz istemi neticesinde Danıştay'a gitmiş, Danıştay da yerel mahkemece verilen kararı onamıştır” ifadelerine yer verdi.

Bağımsız yargının projenin çevreye zarar vereceği ve dönüşümsüz olarak kalıcı hasarlar bırakacağını tespit ettiğini belirten Körükmez, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunda yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. ÇED raporunda bulunan köye ait fotoğraflar kış mevsiminde ve alakasız yerlerde çekilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu halkın katılım toplantısında halkın haberi yoktur. Toplantıda çekilen fotoğraflarda sadece muhtar ve görevi gereği orada bulunan bir köylüden ibarettir. Fotoğrafta bulunan diğer kişilerin köy ile uzaktan yakından hiç bir bağlantısı bulunmamaktadır” dedi.

Körükmez, hazırlanan ÇED raporunda 4 bin dönümlük sulanabilen tarımsal alandan bahsedilmediğini ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'nın yaklaşık bin 600 tonunu üreten Sofular kayısısından söz edilmediğini dile getirdi.

Raporda bölgede üretilen hiçbir tarım ürününe değinilmediğini de ileri süren Körükmez, “Biz Sofular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Sofular adına kamu vicdanını ve aynı zamanda yüksek yargının kararlarına saygı gösterilerek idare tarafından verilmiş olan ÇED raporunun iptal edilmesini, verilen idari işlemin geri alınmasını Enerji Bakanlığından talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.