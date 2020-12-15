Soğuklarda ve pandemi sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak ve yaban hayvanları için belirli aralıklarla doğaya hazır mama, ekmek ve yaban kuşları için de yem bırakılıyor. Soğuk kış aylarında ve pandemi dönemindeki kısıtlamalardan dolayı sahipsiz sokak hayvanları için düzenli olarak önceden belirlenen 25 farlı bölgede sokak hayvanları için hem hazır mama hem de ekmek bırakılarak beslenmeleri sağlanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak üniversite arkası, Fırıncı Mahallesi, TOKİ Karagöz Bölgesi, Yeşiltepe Hayvan Pazarı, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi, Beylerderesi çöp döküm sahası ile Turgut Özal Tabiat Parkı'na sahipsiz hayvanlar için yem bırakıldı. Ayrıca ekipler tarafından yaban kuşları da unutulmayarak tane yemleme yapıldı. Yemleme çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceği vurgulandı.