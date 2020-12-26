Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakallarının önemi ortaya çıkardı

Malatya merkez ilçe Battalgazi İpek Caddesi'nde mahallenin bakkalı, yeniden eski günlerine dönerken, paket servis sistemi ile tek tek evlere koşuyor. Bakkal Turgut Çetin, 17 yıldır bakkal işlettiğini belirterek, “Korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle bakkal olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimize sipariş ile evlerine götürüyoruz. Paket servis yapıyoruz. Bakkalda personelimiz var. Aldığımız siparişleri vatandaşların evlerine kadar götürüyoruz. Gıda olarak satışlarımız iyi. Diğer sektörlerde düşmüş olabilir ama biz daha çok sipariş ağırlıklı da çalışıyoruz. Sürekli bakkalların önemi vardır ama korona virüs salgını nedeniyle bakkalların önemi arttı” ifadelerini kullandı.