Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye ceza

Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye para cezası kesildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dün dışarı çıkan 49 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Bu arada, polis tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri de devam ediyor. İl genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 4 kişiye maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 600 TL ceza kesildi.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi de evlerine yönlendirildi.