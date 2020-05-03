Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Malatya'da sessizlik hakim

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Polis ekipleri şehri drone ile havadan da takip altına alırken, izinsiz dışarı çıkanlar hakkında işlem yapılıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece yarısı doluyor. Malatya'da da uygulanan kısıtlama çerçevesinde şehrin ana cadde ve sokakları başta olmak üzere kentin genelinde sessizlik hakim oluyor. Sadece genelge ile kısıtlamadan muaf tutulan çalışanların dışarı çıktığı kentte, güvenlik güçleri de oluşturdukları uygulama noktası ile araç ve vatandaşları sorgulayarak izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.

Çok sayıda devriye ekibi, sokaklarda dolaşırken, Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de drone ile havadan şehrin ana arterlerini denetliyor.