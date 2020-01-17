Sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve ekipleri tarafından Malatya genelinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler ile mezbahanelerden temin edilen Et'ler ve hazır mamalar ilk olarak İnönü Üniversitesi Kampüsü arkası, Fırıncı Mahallesi civarı, TOKİ Karagöz bölgesi, Orduzu Pınarbaşı çevresi ile Yeşiltepe Hayvan Pazarı civarına bırakıldı. Ayrıca kanatlı hayvanlar içinde bol miktarda yem belirlenen alanlara bırakıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ayrıca Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında bulunan hayvanlarında bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Barınağa getirilen hayvanların her türlü bakım ve tedavileri yapılarak barınakta kaldıkları süre içerisinde ise hazır mamalarla besleniyorlar. Barınağın kapalı alanları alttan ısıtmalı olduğundan hayvanlar soğuk kış günlerinde üşümeden ve gıda ihtiyacı duymuyorlar. Yavru hayvanların kaldığı barınak bölümlerine ise kalın talaş serilerek hayvanların üşümelerinin önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediye ekiplerinin yapmış olduğu bu çalışmalarla sahipsiz olan bu hayvanlarında ilgiye, sevgiye ve merhamete muhtaç olduğu, onlarında bir can taşıdığının bilinmesi gerektiği vurgulandı.