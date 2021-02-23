Sokak hayvanları unutulmadı

Malatya'da, soğuk hava ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına barınak ve mama kabı bırakıldı.

Malatya Ülkü Ocakları tarafından, kentte etkili olan soğuk hava ve hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin farklı noktalarına barınak ve mama kabı bırakıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ülkü Ocakları İl Başkanı Bayram Işık, “Malatya Ülkü Ocakları olarak bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının soğuktan korunması ve aç kalmaması için yaptırmış olduğumuz barınak ve mama kaplarını şehrimizin belirli noktalarına bıraktık” ifadelerini kullandı.

Işık, hayvanlarla ilgili hadisleri de hatırlatıp, "Biz, Hz. Muhammed (S.A.V)'ın 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve Melekler) de size merhamet etsin' Hadis-i şerifinden yola çıkarak Allah'ın bu dilsiz emanetlerine mümkün olduğunca sahip çıkıyoruz. Bu duyarlı faaliyette emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.