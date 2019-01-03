Sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yoğun kar yağışının ardından sokak hayvanları ve kuşlar için belirli noktalara yem bırakıldı.

‘Sev Beni' ve ‘Şanslı' projeleriyle doğanın minik canlılarının daha fazla sahiplenilmesi ve korunması noktasında farkındalık oluşturan projeleri hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, kentti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları başta olmak üzere yemek bulmakta zorlanan kuşlar için özel bir çalışma başlattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren ilçenin muhtelif yerlerinde sokak hayvanları için yemleme çalışmalarına hız verdi.

Yeşilyurt'un farklı noktalarına yerleştirilen (PUGEDON) Hayvan Besleme Odakları'na belirli periyotlar halinde su ve kuru yem bırakan ekipler, kış mevsimi boyunca kuru yem bırakma çalışmalarına devam edecek.

Toplumdaki sevgi ve merhamet duygularını zenginleştirecek projelere ağırlık vererek doğada yaşayan bütün canlılara sahip çıktıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hizmet felsefelerinin sevgi ve merhamet üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Doğada yaşayan canlıları yılın her mevsiminde korumak, kollamak ve onlara güzel yaşam koşulları sunma adına yatırımlar yaptıklarını kaydeden Çınar, “Toplumda büyük ses getiren ‘Sev Beni' ve ‘Şanslı' projelerimizle bu duyarlılığımızı tüm hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Unutmayalım ki, hayvanlar soğuktan ölmez, açlıktan ve ilgisizlikten ölür. Kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken hayvanları unutmayalım, onlara sahip çıkalım. Onların da bir can taşıdığını hatırlayarak, beslenme odaklarını boş bırakmayalım” dedi.

Çınar, sokak hayvanları ve kuşlara sahip çıkmak adına ilçenin belirli noktalarına yem bırakma çalışmalarına hız verdiklerini de dile getirerek “Veteriner İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, bugünlerde hayvanların mağdur olmamaları için ‘Onlar İçin Bir Kap Yemek Bir Kap Su' çalışması adı altında gereken önlemleri aldılar. Yemleme çalışmalarına ağırlık veriyorlar. Bu uygulama sayesinde hayvanlarımız doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatına kavuşmuş olmaktadır. Minik canlıların zorlu kış şartlarında açlık çekmemesi için çalışmalarımız sürecektir.” diye konuştu.

Başkan Çınar, vatandaşların doğada yem bulmakta zorlanan hayvanlar için, uygun yerlere yem bırakarak bu konuda oluşan duyarlılığa ortak olmalarını rica etti.