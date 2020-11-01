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Sokak hayvanlarına müdahale eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından ilçe belediye personellerine yönelik olarak, ‘Sokak hayvanlarına yaklaşma ve müdahale teknikleri’ konularında eğitim verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından ilçe belediye personellerine yönelik olarak, ‘Sokak hayvanlarına yaklaşma ve müdahale teknikleri' konularında eğitim verildi.


Sokak hayvanlarına kanunların belirlediği şekilde müdahalenin yapılması gerektiğinin anlatıldığı eğitim programına 10 ilçe belediyesinden 22 personel katıldı. Gerçekleştirilen eğitim programında, sokak hayvanlarında ilk yardım, hayvan yakalama teknikleri, hayvan davranışları ve hayvanları kontrol altına alınması konularında bilgiler aktarılarak uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca sokak hayvanlarına zarar verilmeden yakalanmalarını sağlamak amacıyla ilçe belediyelerine hayvan yakalama aparatı hediye edildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından eğitimlere katılan personellere katılım belgesi taktim edildi.

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