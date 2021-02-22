Sokak hayvanlarını besleyen gençlere plaket

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına koşarak beslemeye devam eden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençlere plaket verildi.

Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Gençler, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde belirli yerlere mama, yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların yaşam alanlarını da dezenfekte ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, gençlere bu duyarlı davranışlarından dolayı plaket verdi. Kayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Gençlik Merkezlerimiz, liderlerimiz öncülüğünde, gönüllü ve üye gençlerimiz ile beraber, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama desteğine devam ediyor. Gönüllülerimiz bu süreçte farkındalık uyandıracak güzel bir çalışma yürütüyorlar. Bu fedakarca davranışlarından dolayı biz de gönüllülerimizin gösterdikleri bu çabayı tebrik etmek için onları plaketle ödüllendirmek istedik" dedi.

Gönüllü gençlerin her hafta sonu bu faaliyetlerini yürütmeye devam ettiği belirtildi. Bu etkinliğe katılarak destek vermek veya mama yardımında bulunmak isteyen vatandaşların Beydağı Gençlik Merkezi ile irtibata geçebileceği kaydedildi.