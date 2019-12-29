İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15.

Bölge Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.


Kışın gelmesiyle birlikte barınma başta olmak üzere yemek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları unutulmadı. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında kedi ve köpekler için mama bıraktı.


Araziler ve ormanlık alanlara da aynı şekilde zaman zaman yem bırakan ekipler, şehir merkezindeki park ve bahçelerde de aynı şekilde yem bırakarak soğukta beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu. Yetkililer, bu konuda vatandaşlarında duyarlı olması gerektiğini belirterek, özellikle bu kış günlerinde sokak hayvanlarının faydalanmaları adına bir kap mamanın sokağa bırakılmasını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.