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Sokak kedisi kaymakamlığın maskotu oldu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir sokak kedisi, mesainin başlamasıyla birlikte Kaymakamlık binasında dolaşarak burada çalışanlarla birlikte vakit geçiriyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir sokak kedisi, mesainin başlamasıyla birlikte Kaymakamlık binasında dolaşarak burada çalışanlarla birlikte vakit geçiriyor.


Kaymakamlık önünde yaşayan kedi, her gün kapıların açılması ile birlikte içeri girerek koridorlarda dolaşıp odalara giriyor. Kaymakamlık personelinin de yakından ilgilendiği kedinin yemek ihtiyacı da karşılanırken, akşam mesainin bitmesi ile memurlar gibi kedi de binadan ayrılıyor.


İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin'in de zaman zaman ilgilendiği kedi, kaymakamlığın adeta maskotu oldu.

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