İhlas Haber Ajansı

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Sokak satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 9 bin 300 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi.

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 9 bin 300 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, toplam 9 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Konu ile ilgili polis tarafından gözaltına alınan bir şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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