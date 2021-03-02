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Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirilip uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirilip uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.


Yapılan çalışmada, 950 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.


Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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