Sokak, sokak gezip bez poşet dağıttı

Malatya'da da bir muhtar adayı, plastik poşetlere kimsenin ücret vermemesi için seçmenlerine doğada çözülebilir bez torba dağıttı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı bir mahallede muhtar adaylığını açıklayan İrfan Yılmaz, poşetlerin paralı olmasından dolayı vatandaşların poşet parası vermemesi hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına ücretsiz bez poşet dağıttıklarını söyledi.

Doğada çözünürlüğü daha iyi olan poşetlerin çevreye zararının olmadığını ifade eden Yılmaz, “Burada marketlerde kampanya yapsalar mesela 30 TL alışveriş yapana bir file verseler daha güzel olur. Birde firmalarda nohut olsun, bulgur olsun bunları da daha çözülebilir ambalajlara koyabilirler. Yani çocuklar için geleceğimiz için ben plastik poşetlerin azalmasını istiyorum. Bizde bu kampanyayı onun için başlattık. Halkın tepkisi iyi mesela para vermiyor doğa ve çevre dostu torbalar dağıtıyoruz ve halkın buna karşı tepkisi de çok güzel” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise poşetlerin paralı olmasından şikayetçi olurken, bunun yerine bez poşetlerin kullanılabileceğini söylediler.