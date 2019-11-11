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Sorunlar masaya yatırıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Girmana Mahallesinde toplantı düzenlenip, vatandaşların sorunları dinlendi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Girmana Mahallesinde toplantı düzenlenip, vatandaşların sorunları dinlendi.


İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, daire amirleriyle birlikte vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacı ile Girmana Mahallesinde vatandaşla buluştu.


Muhtarların da katıldığı toplantıda, mahallenin sorunlarını dinleyen Kaymakam Ahmet Özdemir, sorunları tak tek not aldı. İletilen sorunları imkan ölçüsüne ve acil durumuna göre sırayla giderme çabası içinde olacaklarını ifade eden Kaymakam Özdemir, birlik ve beraberlik konularından söz etti.


Toplantı sonunda Kaymakam Ahmet Özdemir'e, Girmanaspor'un kaşkolu hediye edildi.

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