Sosyal Bilimler Akademisi açılışında “Kent ve Siyaset” sunumu

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğunun birlikte düzenlediği Siyasal Bilimler Akademisi'nin açılışı İİBF Naim Akman Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış dersin veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kent ve Siyaset” başlıklı sunum yaptı. Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İİBF Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut katıldı. Akademisyenler ile öğrencilerin ilgi gösterdiği programda Başkan Çınar, kent ve siyaset ilişkisini anlattı.

Kent-siyaset ilişkisini belediyeler özelinde değerlendiren Çınar, halkın içinde olmanın önemine değindi. Halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamanın siyasilerin asli görevi olduğunu vurgulayan Başkan Çınar, kentlerin fiziki ve sosyal dokusunun korunması hususunda belediyelerin hassas olması gerektiğini belirtti.

Topluma dönük, halka temas eden siyaset yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Çınar gençlere, özellikle de üniversite gençlerine yönelik projelerinden bahsetti.

Belediyecilikte hizmetlerin daha çabuk gelmesi için yöneticilerin siyasilerle ilişkisinin iyi olması gerektiğini dile getiren Çınar, bu bağlamda yapılan projelere destek noktasında her zaman iktidar milletvekillerine büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Açılış programı, soru cevap ile son buldu.