Malatya'da öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü Akademi Projesi kapsamında ‘Sosyal Duygusal Okuryazarlık ve Eğitimde Sosyal Girişimcilik Eğitimi' verildi.

Özel Bahçeşehir Kolejinin sponsorluğu ve ev sahipliğinde 08-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen eğitime kent genelinde farklı okullarda görev yapan 60 öğretmen katılıyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akademi Projesi kapsamında tasarlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek hibe programı tarafından desteklenen eğitim, bir üniversitesinin Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenleniyor.

Eğitiminde Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuları ele alınırken sosyal girişimcilik ve sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi de anlatılıyor. Yine bunların yan sıra tasarım odaklı düşünme yaklaşımı temelinde atölye çalışmaları ve yenilikçi eğitim uygulamaları da gerçekleştiriliyor.