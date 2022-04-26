Sosyal medya hem ürettiriyor hem de tükettiriyor

Öğr. Üyesi Yusuf Murat Kızılkaya konferansta, geleneksel medyanın aksine sosyal medya sayesinde şu anda bütün kullanıcıların hem tüketici hem üretici olduğunun altını çizdi.

Malatya İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEKAM) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü işbirliğiyle çevrim içi “Sosyal Medya ve Veri Analizi” konulu konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz'in gerçekleştirdiği toplantıya konuşmacı olarak, Öğr. Üyesi Yusuf Murat Kızılkaya katıldı.

Konuşmasına büyük veri hakkında bilgi vererek başlayan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Murat Kızılkaya , “Günümüzde artık dünya büyük veri kavramı etrafında dönmeye başladı. Büyük veri denilince 100 terabayt veriden bahsediyoruz. Büyük veri makine öğrenmesi, yapay zekâ gibi teknolojiler sayesinde bizim bildiğimiz klasik hipoteze dayalı olan görece daha az veri dediğimiz yapılandırılmış veri analizlerinin bir adım ilerisine geçilmiştir. Büyük veri denilince 5V kavramı vardır. Bunlar çeşit, hız, verinin büyüklüğü, verinin doğrulanması ve verinin kaybolduğu değerlerdir. Veri dünyasında meydana gelen bu değişiklikler veri madenciliği dediğimiz süreçte de çeşitli evrimlere neden olmuştur. Veri madenciliği yapılandırılmış veriyi kullanarak haber düzeyini yapar. Ancak biz yapılandırılmamış verilerle de karşılaşmaktayız. Bu yapılandırılmamış veri miktarı an ve an artmakta. O zaman veri madenciliğinde bir takım yeni teknikler geliştirilmekte. Yapılandırılmamış verilerden bahsedilince aklımıza ilk olarak sosyal medya gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, geleneksel medyanın aksine sosyal medya sayesinde şu anda bütün kullanıcıların hem tüketici hem üretici olduğunun altını çizdi.

Kızılkaya, sosyal medya denilince, insanların aklına yardımlaşmayla birlikte iletişim sürecindeki değişiklikler geldiğini ifade ederek, bu sistemde iletişimi tanımlarken yazılı, sözlü ve sözsüz üç unsurun ele alındığını vurguladı.

Sosyal medyanın, ideolojik ve teknolojik temeller üzerine kurulu, kullanıcı tarafından içerik oluşturulmasına, değiştirilmesine imkân tanıyan internet alanındaki uygulamalar olduğunu belirten Kızılkaya şunları söyledi:

“Kullanıcılar sosyal medya uygulamaları sayesinde web ortamındaki bilgi oluşumlarını birbirleriyle paylaşabiliyor. Günümüzde çok farklı sosyal medya araçları olmasına rağmen bu sosyal medya araçlarının hemen hepsinin ortak temel özellikleri vardır. Bunlar kullanıcılar arasında iletişim kurulması, paylaşımlarda bulunulabilmesi ve kullanıcıların web sitelerinde birbirleriyle işbirliği yapmasıdır.”

Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.