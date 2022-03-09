İhlas Haber Ajansı

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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahsa, eşzamanlı operasyon yapıldı.


Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda mahkeme kararıyla yasaklanmış yayın ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ediyor.

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