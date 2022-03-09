Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahsa, eşzamanlı operasyon yapıldı.
Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda mahkeme kararıyla yasaklanmış yayın ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ediyor.