Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Malatya'da sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Arguvan'da meydana gelen olayda, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliye yönelik jandarma tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.