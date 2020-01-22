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'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana'' sportif etkinliği

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, ‘’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’ etkinliği 2019 yılında yapıldığı gibi bu yılda yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, ‘'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana'' etkinliği 2019 yılında yapıldığı gibi bu yılda yapıldı.


Etkinlik, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezi tarafından organize edildi. Malatya Park AVM'de ve özel bir Avm'de gerçekleşen etkinlik ile gençlerimiz bir süreliğine sosyal medya, internet, telefon gibi iletişim araçlarından uzak durup sosyal ve kültürel faaliyetlerle halkımızla buluşup dolu dolu bir gün geçirildi.

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