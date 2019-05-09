Soykan ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, TSYD il temsilciliği ve Malatyaspor eski yöneticilerine Ali Cengiz, Malatyaspor'un efsane başkanı Nurettin Soykan'ı ölümünün 10 yılında mezarı başında andı.

TSYD Temsilcisi Vahap Güner, Nurettin Soykan'ın Malatya tarihinde her zaman adıyla var olacak bir başkan olduğunu ifade ederek, ölümünün 10. yılında rahmet diledi.

Güner, Soykan'ın ölüm yıldönümünde mezarı başında kimsenin olmamasına oldukça üzüldüğünü ifade ederek, “Her yıl buraya geldiğimizde gördüğümüz manzara yüreklerimiz parçalıyor. Bu güzel insanın sırtından kazananların bir gün bile buraya gelip bir su bile dökmemeleri bizi fazlasıyla üzdü. Soykan Malatya'mızın ve Malatyasporu'muzun önemli bir değeridir. Sporun birleştirici gücüyle Malatyalıları Malatyaspor paydasında bir araya getirerek hoşgörü anlayışıyla spor alanında efsaneleşmiştir. Malatya'ya da önemli hizmetler sunan efsane başkanımız rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“Unutulması mümkün olmayan bir büyüğümüz”

Malatya kültür Turizm Şube Müdürü ve eski yönetici Ali Cengiz ise, “Soykan gönül adamıydı. Yardımsever ve paylaşımcı bir karaktere sahipti. Malatya'mıza ve Malatyaspor'umuza destekleri dokumuş, gerçekten unutulması mümkün olmayan bir büyüğümüz. Efsane başkana ölüm yıldönümü nedeniyle Allah'tan rahmet diliyor ve mekanı cennet olmasını niyaz ediyoruz” diye konuştu.