Söylemez, “Meslek Kanunu, 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde”

Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Memur-Sen'de öğretmenlik meslek kanunu hakkında basın açıklaması yaptı. Söylemez, "Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır” dedi.

Öğretmenlik mesleğini ele alan kanunun olmaması hakkında konuşan Söylemez, "İnsanın, özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi eğitimdir. Eğitimin baş aktörü öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğretmenliktir. Öğretmen, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberidir. Ülkemizde fiili olarak görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini aşmış iken, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir. Daha fazla ertelenmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Kanun, öğretmenin itibarını hem korumaya hem de yükseltmeye yaramalıdır”

Yürürlüğe konulacak kanunun öğretmen haklarının koruması ve uluslararası standartlara uygun olmasını gerektiğini belirten Söylemez, “Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması; yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı'nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisi hala karşılanamamıştır. Medeniyetimizin yüklediği değeri sosyal ve ekonomik statü açısından gerçekleştirecek kanun, öğretmenin itibarını hem korumaya hem de yükseltmeye yaramalıdır” diye konuştu.

“ Ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanunu”

Meslek kanunun öğretmenlere destek kanunu olması gerektiğini ifade eden Söylemez, “Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkili sendikası olarak, gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan taramalarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu için nelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduk. Çağın gereklerini ve öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde 2018 yılında hazırladığımız “Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler” başlıklı raporumuzla genel çerçeveyi çizdik. ‘Meslek kanunu, öğretmene destek kanunu olmalı' diyerek beklentilerimizi ifade ettik. ‘Nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler yer almalı' sorularının cevabını bir eğitim sendikası olarak verdik. Öğretmenler olarak beklentimiz, özlük haklarımızın tanımlanması ve geliştirilmesi; kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının ortadan kaldırılması; resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi; mesleğimizde ilerlememizi sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi; istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine teşvik edici uygulamaların getirilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim-öğretim sınıfı içinde ama ikincil görev olmaktan çıkarılarak müstakil bir kadro olarak düzenlenmesi; yöneticilik süreçlerine geçiş ve statüsü ile bu pozisyonlardaki mali, özlük ve sosyal hakların da mutlaka meslek kanununda tanımlanması; resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanununun hayata geçirilmesidir” şeklinde konuştu.

“24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde”

Öğretmenlere özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunun çıkarılma beklentisinin olması gerektiğini ifade eden Söylemez, “ Meslek kanunu, içeriği itibarıyla öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer basamaklarına erişime, ehliyetten liyakate kadar ayrımcılık ya da ayrıcalıktan uzak, objektif hükümler ihtiva etmelidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, belirttiğimiz hususlar temelinde katkı ve destek sunacağımızı bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu bir an evvel hayata geçirmek konusunda adım atmaya çağırıyoruz. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir” dedi.