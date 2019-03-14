Söylemez'den Arguvan'daki okullara ziyaret

Eğitim Bir-Sen Malatya İl Başkanı Hüseyin Söylemez Arguvan'daki okulları ziyaret etti.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Söylemez, amaçlarının eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Söylemez, “Ne yapmak istediğini bilen bir sendika ve ne yaptığını bilen bir ekibiz. Öğretmenlerimiz bizim için değerlidir. Önemli olanın öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kendilerini mutlu hissettikleri iyi bir eğitim ortamında eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmalarıdır. Yeni dönemde teşkilatımızla, sizlerle birlikte sendikamızı yeni hedeflere, yeni ufuklara taşıyacağız” diye konuştu.