İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söylemez'den Arguvan'daki okullara ziyaret

Eğitim Bir-Sen Malatya İl Başkanı Hüseyin Söylemez Arguvan’daki okulları ziyaret etti.

Eğitim Bir-Sen Malatya İl Başkanı Hüseyin Söylemez Arguvan'daki okulları ziyaret etti.


Ziyaret sonunda açıklama yapan Söylemez, amaçlarının eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi.


Söylemez, “Ne yapmak istediğini bilen bir sendika ve ne yaptığını bilen bir ekibiz. Öğretmenlerimiz bizim için değerlidir. Önemli olanın öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kendilerini mutlu hissettikleri iyi bir eğitim ortamında eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmalarıdır. Yeni dönemde teşkilatımızla, sizlerle birlikte sendikamızı yeni hedeflere, yeni ufuklara taşıyacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.