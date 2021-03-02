İhlas Haber Ajansı

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Soylu'ya doğum günü sürprizi

Covid-19 pandemisi döneminde oldukça yorulan sağlık çalışanları, meslektaşlarının doğum gününü de unutmuyor.


Malatya'nın Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu'ya doğum günü sürprizi yaptı. Soylu'ya çalışma arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması yapılması memnunlukla karşılandı. 61 yaşına girmesine rağmen enerjini kaybetmeyen ve Kızılay hizmetlerinde koşuşturan Soylu'ya ekip arkadaşları yaş pastalı sürpriz yaparak doğum gününü kutladılar.


Kendisi ile çalıştıkları için mutlu olduklarını ifade eden çalışma arkadaşları, Soylu'nun yeni yaşını tebrik ettiler.


Ramazan Soylu da yapılan sürpriz doğum günü için şaşkınlığını gizleyemezken, ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

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