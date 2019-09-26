“Sözde ermeni soykırımı” konferansı düzenlendi

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Gülhan Haliloğlu, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili konferansta yaptığı açıklamada, "Cem etmeyi başarmış bir milletin çocukları ve bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

Malatya Valiliğinin koordinasyonunda “Sözde Ermeni Soykırımı” ile ilgili Hekimhan İlçesi Öğretmen Evinde öğrencilerin katıldığı bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü İslam Hukuku Bilim Uzmanı Gülhan Haliloğlu, “Bizler doğuştan herkesle kardeşiz. Hilkat kardeşiyiz. Hilkat kardeşliğinin de bir hukuku olur. Bunu çok iyi biliriz. Ayrıca varoluşumuzu sürdürmek için, var olan her şeye hem muhtaç hem de minnettarız. Mahluku inkar edemeyiz, etmemişiz. Değil farklılıkları, zıtları bile cem etmeyi başarmış bir milletin çocukları ve bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

Anadolu'yu ve Ortadoğu'yu “Bible Land” (İncil Ülkesi) olarak görenlerin ve sudan bahanelerle kan dökenlerin kendi siyasi ve ideolojik projelerine bir ek projede bulunduklarını vurgulayan Haliloğlu, "O da Ermeni Soykırımı Projesidir. Şahsen bu projeyi, bu proje üzerinden yapılan iftirayı tarihte vuku bulan bir iftira kampanyası olarak görüyorum. Bu çirkin, bir iftira kampanyası karşısındaki suskunluğumuz ağır başlı bir millet oluşumuzdan mütevellittir. Yüklenilmek istenilen suçu ikrar değildir. Asıl mağdur bizleriz. Ancak köklü ve büyük bir millet oluşumuz sebebiyle ne ağladık ne de sızladık” şeklinde konuştu.

Haliloğlu, bu projeye göz kırpan yerli işbirlikçilerin de olduğunu savunarak, "Diyorlar ki tarihle yüzleşelim. Yüzleşmekten korkmayalım. Korkan bu lanetli iddiayı reddedenler değil sizlersiniz. Zira bizler yüzleştikçe Türk Milletine, Türk Devletine yapılan bunca ihanete nasıl dayanmışız diye hayıflanıyoruz. İyi ki dayanmışız. Bizler Hz. Ali'nin dediği gibi evvelimizden korkarız, ahirimizden değil" diye konuştu.