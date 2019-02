SP Büyükşehir adayı Marasalı'dan MÜSİAD'a ziyaret

Saadet Partisi (SP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, beraberinde partililer ile birlikte Müstakil Sanayici İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “MÜSİAD kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşları ile geçmişten bugüne kadar her daim işbirliği içerisinde olmuştur. Bundan sonrada işbirliği içerisinde olmaya özen göstereceğiz inşallah. Saadet Partisi de ülkemizin demokrasi yarışında bir mozaiktir. Kendilerini yakinen tanıyoruz. Bizler iş adamları olarak şehrimizin gelişmesinde, kalkınmasında ve daha güzel yerlere gelmesinde her zaman kurumların ve STK'ların rolünün büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Kurumsal olarak her zaman işbirliği içerisinde olduğumuzu sayın başkanıma arz etmek isterim. 31 Mart yerel seçimleri şehrimize, memleketimize hayırlı olmasını cenabı Allah'tan temenni ediyoruz.” İfadelerini kaydetti.

Poyraz'a yeni görevinde başarılar dileyen, Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı ise MÜSİAD'ın çalışmalarının Malatya değer katmasını temenni etti. MÜSİAD'ın iki dönem kuralını hiç esnetmeden uygulayan ender kuruluşlardan biri olduğunu dile getiren Marasalı, “Demokratik teamülleri oturmuş bir kuruluş. 29 yıllık köklü bir geleneği olan bir kuruluş. Malatya'mızda şu anda en etkin sivil toplum örgütlerinden biri. Çalışmalarının Malatya'ya katma değer sağlayacağını biliyoruz, öyle umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Marasalı, seçildikleri takdirde Malatya için ne yapabileceklerini konuşmak istediklerini ifade ederek, Malatya Şeker Fabrikası'nın Malatya halkına mal edilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan bir siyasi parti olduklarını ifade eden Marasalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sivil toplum örgütleri ile siyasi partiler eşit mesafede, eşit uzaklıkta olan birimler. Bizler seçildiğimiz takdirde şehrimiz için ne yapabiliriz onu konuşmak istiyoruz. Varsa tavsiyeleri iş adamlarımızdan dinlemek istiyoruz. Seçildiğim takdirde yapacaklarım arasında gösterdiğim şeker fabrikası meselesi vardı. Bu konuyu sizinle tartışmak isterim. Şeker fabrikası yıllardır Malatya'da kapatıldı, kapatılacak, satıldı, satılacak diye insanlarda bir tedirginlik var. Bu sadece orada çalışan insanlarda değil, aynı zamanda köylüde de, pancar üreticisi ve nakliyecisinde de bir tedirginlik var. Bu sadece Malatya'yı değil, Maraş'ı, Sivas'ı, Kangal'ı Elazığ'ı, Mardin'i ilgilendiren bir problem. Ben Malatya'daki iş adamlarımızla beraber, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, Borsalar ve bunun yanında MÜSİAD'ın da bu konuya destek olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde buranın Malatya halkına mal edileceğini umut ediyorum. Bundan sonraki işletme sürecinde de yine sizlerin kurumsal kimliğinden faydalanmak istiyorum.”

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan sıkıntılara da değinen Marasalı “Maalesef henüz birinci ve ikinci OSB'nin eksikleri tamamlanmadan üçüncü OSB yapıldı. Yapılan yatırımlar katma değer sağlayan yatırımlar, ama istediğimiz oranda katma değer sağlayan yatırımlar değil. Bu konuda da MÜSİAD'ın desteğini alacağımızı umut ediyorum. Türkiye'ye katma değer sağlayan, işsizliği büyük oranda önleyen büyük yatırımları Malatya'ya çeke konusunda bize yardım edeceklerini düşünüyorum. Yine Üniversite-Sanayi işbirliğini yakalayacak bir yapıyı kurmamız lazım. Burada da MÜSİAD'ın etkin bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Kendilerinden de Malatya'nın sorunları hakkında bizi bilgilendirmelerini rica ediyorum” diye konuştu.