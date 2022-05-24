"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Malatya'da

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Malatya'ya geldi.

7 bölge 81 ile 30 tır ile 500 özel eğitim okuluna spor malzemelerini ulaştırmak için ‘'Spor Aşkı Engel Tanımaz'' projesi çerçevesinde Ankara'dan yola çıkan Spor Tırı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ulaştı. Özel bireylerin yararlanabilmesi amacıyla yola çıkan malzeme yüklü tır için Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şeker Kompleksi Merkez Spor Salonu önünde Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, personeller, sporcular, antrenörler, engelli sporcular ve ailelerin katılımıyla davulu zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama töreninde açıklama yapan Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ‘' Sevgili gençler, Bugün 81 ilde başlayan ve Malatya'da taçlandırdığımız “Spor Aşkı Engel Tanımaz“ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle engelli sporcular için gönderilen malzeme tırı için Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şeker Kompleksinde karşılama programını coşkuyla düzenledik.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen malzemelerle tüm illerde olduğu gibi Malatya'da da özel sporcuların hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlayacak, kişisel gelişimlerine katkı sunacak ve engelli spor branşlarında Malatya'nın başarı çıtasını yükselterek ülke sporuna katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Paralimpik olimpiyatlarında şanlı Türk Bayrağını gururla dalgalandıracak, başarılara imza atacak sporcular yetiştireceklerini belirten Kayhan, “Gönderilen bu malzemeleri en kısa sürede okullarımıza dağıtarak antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımız ve öğretmenlerin eşliğinde bu kardeşlerimizin biran önce spor yapmalarını ve lisanslı sporcular olarak başarılar elde etmelerini sağlamış olacağız” dedi.

Kayhan'ın konuşmasının ardından davul zurna eşliğinde gösteriler sonrasında düzenlenen karşılama töreni sona erdi.