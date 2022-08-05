Spor Bilimler Fakültesi'nin özel yetenek sınavına yoğun ilgi

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi tarafından 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavı, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi'ne öğrenci alım için gerçekleştirilecek özel yetenek sınavına adaylar tarafından yoğun başvuru yapıldı. Adayların online olarak başvurabildiği sınav, sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanacak. 1 Ağustos'ta başlayan başvurular 15 Ağustos'a kadar devam ederken, sınav ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Özel yetenek sınavlarında başarılı olan 145 öğrencinin eğitim görmeye hak kazanacağını belirten Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, 1992 yılında kurulan bölümlerinin 2017 yılında fakülteye dönüştürüldüğünü ve bölgedeki en köklü eğitim kurumlarından biri haline geldiğini söyledi.

Lisans düzeyinde 4, lisansüstü düzeyde ise 3 programda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren fakülteye girmek isteyen adayların online olarak başvurularını yapmaya başladıklarını kaydeden Gündoğdu, “Henüz başvuruların 5'inci günü olmasına rağmen 600 aday, sınava girebilmek için başvuru yaptı. Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne 55, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'ne 45'er öğrenci olmak üzere özel yetenek sınavı ile 145 öğrenci alınacaktır. Spor yöneticiliği bölümümüze ise merkezi sistemle 50 öğrenci kayıt yapacak. Toplamda 195 yeni öğrenci ile 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayacağız. Ayrıca bu yıl ilk defa yabancı uyruklu öğrencileri de Yabancı Öğrenci Sistemi üzerinden başarılı olmaları halinde bölümlerimize kabul edeceğiz” dedi.

Sınav sürecinin sosyal medya üzerinden canlı bir izleneceğini belirten Gündoğdu, başvuru sürecinden sonuçların açıklanmasına kadarki tüm süreçleri şeffaf bir şekilde kamuoyuna ile paylaşacaklarını ifade etti. Bölgenin en nitelikli ve başarılı sınavını yapmaya çalıştıklarını belirten Gündoğdu, “ Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek sınavımız Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. Başvurularımız devam ederken adaylar ile birebir görüşmeler ve bilgilendirmeler de yapıyoruz. Bu anlamda fakültemizin akademik ve idari personelleri ile birlikte kusursuz bir sınav gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. İnşallah bu yıl yapacağımız sınavımızı da başarılı bir şekilde tamamlayarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına yeni öğrencilerimiz ile birlikte başlarız. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.