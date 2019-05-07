Spor Bilimleri Fakültesi şampiyon oldu

Spor Şenlikleri'nde, “Bahar Şenlikleri Personel Futbol Turnuvası'nda” kupa sahibini buldu. Spor Bilimleri Fakültesi takımı, Araştırma Hastanesi takımını 10-4 mağlup etmeyi başardı ve şampiyon oldu.

Müsabaka sonrası konuşan Spor Bilimleri Fakültesi personel futbol takımının kaptanı Murat Kayapınar “Gerçekten çok güzel bir turnuva oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu sene şampiyon olduk. Çok emek verdik. Bunda takım arkadaşlarımın da çok emeği var. Hepsi kendi alanlarında iyiler. Bu zamana kadar maçlar da Fairplay içerisinde geçti. Her şey çok güzeldi, şampiyon olduğumuz için de çok mutluyuz” dedi.

“Centilmence, çekişmeli bir turnuva oldu”

Araştırma Hastanesi takımının kaptanı Murat Tankız ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu turnuvayı organize eden başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve diğer hocalarımıza teşekkür ediyorum. Centilmence, çekişmeli bir turnuva oldu. Kötü oynadık, kötü başladık ve kötü bitirdik. Rakip bizden iyiydi. Rakiplerimiz kupayı hak etti. Onları tebrik ederim” diye konuştu.