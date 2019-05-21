Spor Bilimleri Fakültesi'nin ilk profesörü

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak 1992 yılında kurulan ve 2017 yılında Spor Bilimleri Fakültesi'ne dönüşen ve sahip olduğu donanımlı tesis altyapısı, başarılı öğretim elemanlarıyla bölgenin nitelikli öğrenci yetiştiren fakülteleri arasında adını duyuran İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ilk profesörünü yetiştirdi.

Başarılı spor geçmişi ve akademik hayatındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan, çalıştığı kurumlarda yürüttüğü idari görevler, spor federasyonlarındaki başarıları ve özverili çalışmaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, lisans öğrenimini 1995 yılında Celal Bayar Üniversitesinde tamamladı.

Meslek hayatına 1995 yılında Beden eğitimi öğretmeni olarak İstanbul'da başlayan Gündoğdu, akademisyenlik hayatına 1998 yılında Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Araştırma görevlisi olarak başladı. Gündoğdu, yüksek lisans eğitimini 1999 yılında Fırat Üniversitesi, doktora eğitimini ise 2002-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesinde tamamladı. 2009 yılında Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde müdür yardımcılığı, bölüm başkanlığı görevlerini de yürüten Gündoğdu, 2014 yılında doçentlik unvanını almaya hak kazandı.

2016 yılında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda göreve başlayan Gündoğdu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Ataması gerçekleşen Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın elinden cüppesini giyerek yeni unvanı ile görevine başladı.